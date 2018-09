Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Ionescu s-a calificat, duminica, in finala probei de simplu din cadrul Campionatelor Europene individuale de tenis de masa de la Alicante (Spania) si va lupta pentru aur cu valorosul jucator german Timo Boll. Ovidiu Ionescu l-a intrecut in semifinale pe suedezul Kristian Karlsson cu scorul de…

- Jucatorul roman Ovidiu Ionescu s-a calificat, duminica, in finala probei de simplu din cadrul Campionatelor Europene individuale de tenis de masa de la Alicante (Spania) si va lupta pentru aur cu valorosul...

- Sportivul Ovidiu Ionescu s-a calificat in finala Campionatelor Europene de tenis de masa de la Alicante, trecand in semifinale de suedezul Kristian Karlsson, scor 4-1 (12-10, 11-6, 3-11, 11-9, 11-9).

- Ovidiu Ionescu s-a calificat in finala Campionatelor Europene de tenis de masa de la Alicante, dupa ce a trecut in semifinale de suedezul Kristian Karlsson, scor 4-1 (12-10, 11-6, 3-11, 11-9, 11-9). In finala din aceasta seara, Ionescu il va intalni pe germanul Timo Boll (campion european la simplu…

- Jucatorul roman Ovidiu Ionescu s-a calificat, duminica, in finala probei de simplu din cadrul Campionatelor Europene individuale de tenis de masa de la Alicante (Spania) si va lupta pentru aur cu valorosul jucator german Timo Boll. Ovidiu Ionescu l-a intrecut in semifinale pe suedezul Kristian Karlsson…

- Ovidiu Ionescu a trecut in 5 seturi de suedezul Kristian Karlsson, scor 12-10, 11-6, 3-11, 11-9, 11-9 , și s-a calificat in finala Campionatului European de tenis de masa de la Alicante, Spania. Finala CE de tenis de masa se joaca astazi, de la 19:30, este live pe GSP.ro și in direct pe TVR 2 și Eurosport.…

- Sportivul roman Ovidiu Ionescu, care va juca duminica in semifinalele probei masculine de simplu din cadrul Campionatelor Europene individuale de tenis de masa de la Alicante (Spania), a declarat, dupa ce si-a asigurat o medalie, ca spera sa ajunga in finala, desi il asteapta un meci greu.

- Sportivul roman Ovidiu Ionescu si-a asigurat o medalie in proba masculina de simplu a Campionatelor Europene individuale de tenis de masa de la Alicante (Spania), dupa ce s-a calificat in semifinale. Ionescu l-a invins, vineri, pe campionul european en titre, francezul Emmanuel Lebesson, iar sambata…