In perioada 22-28 iulie are loc ediția a 21-a a „International Tennis Table Festival” Campionatul Național de seniori la tenis de masa, Divizia A, in care evolueaza și echipa CSM Focșani 2007, va incepe in ultima parte a lunii august. In vederea viitoarei competiții naționale, tenismenii focșaneni vor concura la turneul International Tennis Table Albena, […] Articolul Tenis de masa: Focșanenii joaca la Albena, in Bulgaria! apare prima data in Monitorul de Vrancea .