- S​portiva româna Denisa Golgota a ocupat locul 11 în finala de la individual compus, sâmbata, în concursul de gimnastica artistica din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk, conform Agerpres.Golgota a totalizat 50,565 puncte si ar fi putut obtine o clasare mai buna daca nu…

- Echipa feminina a Romaniei a fost invinsa de Germania cu 3-0, sambata, in finala turneului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk, informeaza Agerpres.Bernadette Szocs, Elizabeta Samara si Daniela Dodean au obtinut medaliile de argint, in timp ce echipa Germaniei a reusit calificarea…

- Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Daniela Dodean au pierdut finala cu Germania, fiind invinse cu 3-0 la Jocurile Europene de la Minsk. Germania, in calitate de castigatoare, si-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Rezultatele confruntarilor din cadrul finalei: Nina…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei joaca azi pentru primul loc și pentru calificarea la JO de la Tokyo. Bernadette Szocs, Eliza Samara și Daniela Dodean au avut ieri o zi plina de emoții. Romancele au infruntat echipa Ungariei in semifinale la Jocurile Europene de la Minsk. O confruntare pe…

- Romania U21 a fost eliminata joi de la EURO 2019, in semifinala impotriva reprezentativei Germaniei U21, scor 4-2. Nemții au intors rezultatul din prima repriza pe finalul meciului. Ramane insa calificarea in careul de ași, o performanta extraordinara care vine la pachet cu prezenta la Jocurile Olimpice…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, joi, in semifinalele Jocurilor Europene de la Minsk, dupa ce a invins Suedia in sferturi cu 3-1. Echipa formata din Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro si Bernadette Cynthia Szocs, a intrat direct in sferturi si in penultimul act va infrunta…

- Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs au pierdut, marti, finala probei de dublu mixt din cadrul competitiei de tenis de masa de la Jocurile Europene. Cei doi romani au obtinut astfel argintul, a sasea medalie a Romaniei la Minsk potrivit news.ro.Ionescu si Szocs au fost invinsi de echipa germana…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 joaca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va disputa joi,…