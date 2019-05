Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de tenis de masa a Romaniei a castigat Grupa 1 din faza a doua a preliminariilor Campionatelor Europene de tenis de masa 2019, duminica, dupa ce a invins Serbia cu scorul de 3-1, in sediul Televiziunii Romane din Bucuresti, corpul Pangratti. Vicecampionul european Ovidiu Ionescu a adus…

