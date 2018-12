Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina a Romaniei a ocupat locul cinci la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Bendigo (Australia), in timp ce echipa feminina s-a clasat pe sase. Formatia tricolora, invinsa in sferturi de Japonia, a intalnit selectionata Indiei in primul meci pentru pozitiile 5-8,…

- Orasul Bendigo din Australia gazduieste intre 2 si 9 decembrie a.c. Campionatul Mondial de juniori 1 la tenis de masa.Din loturile Romaniei care participa la aceasta competitie fac parte: la fete Andreea Dragoman, Tania Plaian, Andreea Hudusan, Elena Zaharia Constanta antrenor, Petre Arnautu; la baieti…

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Netflix este unul dintre cele mai mari servicii de streaming la nivel mondial, cu peste 100 de milioane de abonati la nivel mondial in urma extinderii globale din urma cu trei ani. Se pare insa ca strategia actuala nu va fi de ajuns pentru a convinge noi utilizatori sa devina clienti ai serviciului,…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens a invins-o pe japoneza Naomi Osaka, 7-5, 4-6, 6-1, intr-un meci disputat luni in Grupa Rosie la Turneul Campioanelor de la Singapore. Sloane Stephens, N. 6 mondial, s-a impus doua ore si 25 de minute in fata unei adversare aflate pe pozitia a patra in ierarhia…

- Campioana de la Wimbledon, jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 3 mondial, va fi antrenata de Andre Wiesler, partenerul sau antrenament, pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, scrie DPA. Wiesler este un membru vechi al staff-ului nemtoaicei si are ca sarcina sa o ajute pe aceasta…

- Topul 10 este completat de Australia, Suedia, Elvetia, Taiwan si Emiratele Arabe Unite. Intr-un alt clasament, al celor mai bune pachete salariale oferit expatilor, Elvetia conduce, cu un salariu anual mediu de 202.900 dolari, urmata de Statele Unite, cu 185.100 dolari si Hong Kong cu 178.700 dolari.…