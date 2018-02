Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul rus Karen Hacianov l-a invins pe spaniolul David Ferrer, cap de serie numarul 7, cu 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, marti, in runda inaugurala a turneului ATP de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale de 501.345 euro. Pentru tanarul Hacianov (21 ani, 49 ATP) a fost prima confruntare…

- Franta, detinatoarea "Salatierei de argint", s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis, invingand cu scorul de 3-1 echipa Olandei, in intalnirea din primul tur al Grupei Mondiale, disputata in acest weekend la Albertville. Adrian Mannarino, convocat in ultimul moment in lotul…

- Germania si Italia conduc cu scorul de 3-1 intilnirile cu Australia, respectiv Japonia si si-au asigurat calificarea in sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Davis. La Brisbane, Alexander Zverev l-a invins, duminica, pe Nick Kyrgios, cu 6-2, 7-6 (3), 6-2, aducind punctul victoriei Germaniei.…

- Echipa Germaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis, invingand cu scorul de 3-1 formatia Australiei, in intalnirea din primul tur al Grupei Mondiale desfasurata in orasul australian Brisbane. Cel mai bun jucator al oaspetilor a fost Alexander Zverev, care a castigat…

- Echipa de juniori U-9 a clubului Sticla Arieșul Turda, s-a calificat in sferturile de finala ale Brașov Indoor Cup, cel mai puternic turneu amical din SE Europei, la acest nivel de varsta. Read More...

- Echipa nationala a Romaniei si-a incheiat evolutia la Campionatul European de futsal,care se desfasura in Slovenia. "Tricolorii" au pierdut cu 2-3 partida cu Ucraina si au suferit al doilea esec in grupa C.

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a acces joi seara in sferturile turneului de la Midland (SUA), dotat cu premii de 100.000 de dolari, dupa ce a trecut de Stefanie Vogele (Elvetia, 178 WTA), scor 1-6, 6-0, 6-2.

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat mai ușor decat s-ar fi așteptat in finala turneului de Mare Șlem de la Australian Open. Al doilea favorit al competiției masculine a profitat de retragerea sud-coreeanului Hyeon Chung.

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, invingandu-l in trei seturi, 6-2, 7-6 (7/4), 6-2, pe britanicul Kyle Edmund, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Cilic, care a acces in premiera in ultimul act al turneului de la antipozi,…

- Primul set a fost castigat de catre Halep cu 6-3, al doilea de catre Kerber cu 6-4, iar in setul decisiv Simona s-a impus cu 9-7. Partida a durat 2 ore si 20 de minute. Este pentru prima data cand Simona Halep se califica in finala Australian Open. Ea va disputa finala cu Caroline Wozniachi, locul 2…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a abandonat in sferturile de finala ale Openului Australiei, in cel de-al cincilea set al meciului jucat impotriva croatului Marin Cilic, la scorul de 3-6, 6-3, 6-7 (7/5), 6-2, 2-0 pentru croat, dupa 3 ore si 47 minute de joc, marti la Melbourne.…

- Tenismanul britanic Kyle Edmund, ocupantul locului 49 in clasamentul ATP, a produs surpriza sferturilor de finala ale Openului Australiei, eliminandu-l pe bulgarul Grigor Dimitrov, favoritul numarul 3, in fata caruia s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, intr-o partida disputata marti la Melbourne.…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus in trei seturi, 6-4, 7-6 (7/3), 6-2, in fata ungurului Marton Fucsovics (locul 80 ATP), intr-un meci disputat luni la Melbourne.…

- In varsta de 37 ani, Federer a acces astfel pentru a 14-a oara in cariera sa in aceasta faza a competitiei de la antipozi, pe care a castigat-o de cinci ori pana acum (2004, 2006, 2007, 2010, 2017). Totodata, el a devenit cel mai varstinc jucator care atinge aceasta faza la Openul australian, dupa…

- Naomi Osaka a deschis meciul cu game castigat pe serviciu. A pus in actiune forehandul si a trimis doua lovituri castigatoare. La 3-2 pentru Osaka, Halep a castigat un game extrem de important. A egalat si imediat a facut break si nu a mai cedat niciun joc pana la finalul primul set, pe care avea sa-l…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka (20 de ani), poziția a 72-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 08:00, in optimile de finala ale turneului Australian Open. Deși este mai slab cotata decat campioana noastra, jucatoarea din Asia este cunoscuta pentru agresivitatea…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat astazi in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. In runda urmatoare va juca impotriva invingatoarei partidei Barbora Strycova – Karolina Pliskova.

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (locul 88 WTA), intr-o partida disputata luni la Melbourne.…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, cap de serie 4, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open de la Melbourne, dupa ce a invins-o fara emotii pe cehoaica Denisa Allertova cu 6-3, 6-0 in 57 de minute, informeaza Agerpres. In ultima partida de duminica, Svitolina…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, favorit 1, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe argentinianul Di...

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, favorit 1, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe argentinianul Diego Schwartzman, cap de serie 24, cu 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-3 la capatul a trei ore si 51 minute…

- "A fost o victorie importanta pentru a avea continuitate in privinta rezultatelor pozitive. Ne bucuram ca nu s-a accidentat nimeni. Si cred ca am inscris goluri frumoase. Nu prea cred in ghinion, dar in ultimele luni am avut ghinion. Am fost operat de doua ori. Insa acum sunt sanatos si vreau sa joc…

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut, numarul 21 mondial, s-a calificat în finala turneului ATP de la Auckland (Noua Zeelanda), ultima repetitie înaintea Openului Australiei, care va debuta luni, învingându-l greu, în trei seturi decise la tiebreak, pe olandezul Robin…

- Tenismanul roman Marius Copil va avea un adversar foarte dificil, francezul Gilles Simon, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate joi. Copil (27 ani, 93 ATP) a castigat singura sa…

- Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputata, miercuri, pe teren propriu, cu divizionara secunda Numancia, in mansa a doua a optimilor de finala ale Cupei Spaniei. Madrilenii s-a calificat in sferturi, datorita victoriei obtinute in prima mansa, scor 3-0.Miercuri,…

- Monica Niculescu a castigat cu 6-4, 6-2 meciul jucat impotriva americancei Varvara Lepchenko, la capatul a 90 de minute de joc. Cu exceptia inceputului de meci, cand si-a pierdut serviciul, Monica a avut o evolutie ireprosabila. A fost al patrulea meci consecutiv castigat de Monica Niculescu in fata…

- Angelique Kerber s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sydney, unul de pregatire pentru Turneul de mare Șlem de la Australian Open. Nemtoaica a eliminat-o din competitie pe americanca Venus Williams.

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Greciei, caștigand manșa retur cu Trikala, scor 2-1, dupa ce in tur se impusesera cu 5-1. PAOK nu a avut probleme cu formația din liga secunda, Trikala, executand-o fara drept de apel, scor 7-2 la general.…

- CSM București a deschis seria meciurilor din 2018 cu o deplasare facila, la Slobozia, in "optimile" Cupei Romaniei. Partida era programata inițial pe 17 februarie, dar a fost devansata pentru a lasa timp campioanei Romaniei sa se pregateasca pentru Liga Campionilor. Gazdele au inceput cu 2-0 pe tabela,…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, favoritul numarul 2, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l trei seturi, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 pe kazahul Mihail Kukuskin, intr-o partida disputata joi. Anderson…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, numarul 3 mondial, a avut parte de un meci extrem de dificil in fata australianului John Millman (locul 128 ATP), de care a dispus cu 4-6, 7-6 (10/8), 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale in valoare de…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-2, pe francezul Pierre-Hugues Herbert, cap de serie numarul 8, intr-o partida disputata joi. Cilic (29 ani),…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, principalul favorit, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, dupa 7-5, 6-4 cu britanicul de origine slovena Aljaz Bedene. Francezul Richard Gasquet, ...

- Simona Halep, lider WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turnerului de tenis de la Shenzhen, dupa o victorie in impotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, locul 91 mondial. In sferturile de finala, Halep o va intalni pe jucatoarea Aryna Sabalenka, din Belarus, locul 73 mondial. Invingatoarea…

- "Stiam ca joaca tare, loveste fiecare minge, asa ca am stiut ca trebuie sa fiu foarte puternica pe picioare. Dupa primul set, mi-am spus ca trebuie sa gasesc ritmul, sa stau aproape de linia de fund, sa deschid mai bine terenul, ceea ce am facut foarte bine si de aceea am putut castiga. Nu a fost usor,…

- AC Milan si Inter joaca in cel de-al doilea meci din sferturile de finala ale Cupei Italiei, azi, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in direct pe TV Digi Sport 1 si liveTEXT pe GSP.ro. de la 21:45 » AC Milan - Inter liveTEXT AICI Prima echipa calificata in semifinalele competitiei este Lazio,…

- Formatia Juventus Torino s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Genoa.Golurile au fost marcate de Dybala (42) si Higuain (76), anunța News.ro. In sferturi, Juventus va intalni cealalta echipa torineza,…

- Formatia Napoli s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a trecut in optimi, pe teren propriu, scor 1-0, de echipa Udinese.Golul a fost marcat de Insigne, in minutul 71, anunța News.ro. Napoli va intalni in faza urmatoare echipa care se va impune in meciul Atalanta…

- Echipa de juniori Under 17 a clubului FC Viitorul s a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei U 17. Formatia pregatita de Constantin Falina si Nicolae Rosca a intalnit Dunarea Calarasi in cadrul optimilor Cupei Romaniei U17, intr un joc disputat pe terenul sintetic din Complexul Academiei…

- Formatia Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, cu scorul de 4-2 (1-1) dupa loviturile de departajare, echipa de liga a treia Universitatea Cluj. In minutul 5, Giurgiu a ratat un penalti acordat pentru un fault al lui Branescu la Goga.Dupa…

- Francezul Jo-Wilfried Tsonga, numarul 15 mondial, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 6-1, pe belgianul Steve Darcis, locul 76 ATP, in al doilea meci al finalei Cupei Davis, care se desfasoara la Lille. Scorul general al intalnirii este 1-1, dupa ce prima partida a zilei a fost castigata de…

- Echipele de tenis ale Franței și Belgiei sunt la egalitate, 1-1, in finala Cupei Davis, in orașul francez Villeneuve-d'Ascq, dupa ce Jo-Wilfried Tsonga a adus primul punct al gazdelor, invingandu-l ușor pe belgianul Steve Darcis, cu 6-3, 6-2, 6-1, in al doilea meci de simplu de vineri. Partida…

- Echipa de tenis a Belgiei o conduce pe cea a Franței cu 1-0 in finala Cupei Davis, in orașul francez Lille, dupa ce David Goffin l-a invins vineri pe Lucas Pouille in primul meci de simplu, cu 7-5, 6-3, 6-1. David Goffin este locul 7 ATP, iar Lucas Pouille este pe poziția a 18-a în…

- David Goffin a lasat lumea tenisului cu gura cascata dupa ce sambata a reușit sa-l elimine din semifinalele de la Turneul Campionilor pe Roger Federer, la capatul unei partide superbe de trei seturi (detalii, aici). Aflat la prima prezența la Turneul Campionilor, jucatorul care pe 7 decembrie va implini…

- Dimitrov s-a impus cu scorul de 4-6, 6-0, 6-3. In finala, bulgarul va juca in compania belgianului David Goffin, numarul 8 mondial. Prin calificarea in finala de la Londra, Dimitrov va incheia anul 2017 pe locul 3 mondial.

- Monica Niculescu s-a calificat sâmbata în finala turneului WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa ce a trecut de franțuzoaica Pauline Parmentier, cu 3-6, 7-5, 6-2.