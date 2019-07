Jucatoarele de tenis Elena Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian, finaliste in proba de dublu la BRD Bucharest Open, au declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul lor este sa faca parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, precizand ca isi doresc convocarea chiar daca nu vor juca. "Ne dorim sa fim in echipa de Fed Cup chiar daca nu jucam. Ne dorim sa fim langa fete acolo, sa simtim si noi emotiile impreuna cu ele. Iar cand vom intra in teren sa nu mai fim atat de emotive, sa ni se para atat de impresionant. Efectiv sa intram pe teren si sa dam tot ce avem mai bun, sa uitam de absolut…