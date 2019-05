Perechea formata din tenismenii romani Victor Vlad Cornea si Mircea-Alexandru Jecan a castigat, sambata, titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Antalya, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa 6-0, 6-2 in finala cu turcii Umut Akkoyun/Mert Alkaya. Principalii favoriti au trecut in primul tur de cuplul Shamael Chaudhry (Marea Britanie)/Yanki Erel (Turcia), cu 6-3, 6-2, in sferturi s-au impus in fata rusilor Mihail Fufighin/Roman Nasatirkin, cu 7-6 (1), 7-6(5), pentru ca in semifinale sa castige meciul cu favoritii numarul trei, Mihail Korovin (Rusia)/Oleg Prihodko, scor 6-2, 6-3.…