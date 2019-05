Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la Moreni, s-au disputat primele partide ale turneului final al campionatului junioarelor III. De asemenea, la Buzau, au inceput meciurile din grupele turneul final la masc ulin, tot juniori III. In ziua a doua, CSȘ 2 a reușit o noua victorie și, totodata, calificarea in semifinale. Feminin.…

- Simona a trecut lejer de adversara intalnita in optimile actualei editii a competitiei de la Madrid, dovada stand scorul indicat de tabela, dupa nici trei sferturi de ora de joc: 6-0, 6-0. Slovaca Viktoria Kuzmova, sportiva de 20 de ani aflata pe locul 46 WTA, nu a avut, asadar, nicio sansa in fata…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, liderul mondial, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut de belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 6-2, 6-3. Osaka a avut nevoie de o ora si 25 de…

- Perechea Raluca Olaru/Darija Jurak (Romania/Croatia) a ratat calificarea in semifinalele turneului de la Stuttgart de categorie Premier, potrivit news.ro.Citește și: ANAF face anunțul mult așteptat! Datoriile romanilor vor fi șterse Olaru si Jurak au fost invinse, vineri, cu scorul…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si croata Darija Jurak s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 886.

- Jucatorul sarb Novak Djokovic, nr. 1 mondial si principal favorit, a fost eliminat vineri in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a pierdut in trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2, in fata rusului Daniil Medvedev (locul…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Dothan (Alabama/SUA), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Anghelina Kalinina, a treia favorita, cu 7-6 (2), 6-2 potrivit Agerpres. Ruse…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de americanca Venus Williams (38 de ani, 43 WTA) in optimile de finala ale turneului de la Miami, scor 6-3, 6-3. In sferturile de finala ale turneului de la Miami, Simona Halep se va duela cu Qiang Wang, 27 de ani, locul 18 WTA. Meciul Simona Halep - Qiang Wang…