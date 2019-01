Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 7 mondial si favorita nr.4, a fost eliminata miercuri, in optimile turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale in valoare de un milion de dolari, de estonianca Anett Kontaveit, locul 20 mondial, in doua seturi, 7-5, 7-6 (7/1). In primul…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si ucraineanca Nadia Kicenok a fost invinsa de cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 6-0, marti, in primul tur al probei de dublu la Brisbane (Australia), turneu WTA dotat cu premii totale de un milion de dolari.…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa fara drept de apel, cu 6-0, 6-2, de ucraineanca Lesia Turenko, luni, in prima runda a turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de un milion de dolari, potrivit Agerpres.Buzarnescu s-a inclinat dupa doar 58…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va incepe sezonul 2019 la Brisbane (Australia), turneu WTA dotat cu premii totale de un milion de dolari, unde va juca in prima runda contra ucrainencei Lesia Turenko. Buzarnescu (30 ani, 24 WTA) a ...

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel, cu 6-1, 6-1, de chinezoaica Shuai Peng, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Cirstea (28 ani, 85 WTA), cap de serie numarul sapte,…