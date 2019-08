Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul moldovean Radu Albot, numarul 41 mondial si cap de serie nr.7, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale in valoare de 762.455 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe japonezul Taro Daniel. Intr-o…

- Simona Halep, locul 7 mondial, s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-3 de Cori Gauff (SUA, 313 WTA). Halep, 27 de ani, cap de serie numarul 7, s-a impus dupa o ora si 14 minute, in fata unei adversare in varsta de numai 15 ani. Tag-uri…

- Perechea romana Simona Halep Raluca Olaru s a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Eastbourne WTA , dotat cu premii totale de 998.712 dolari, dupa 7 6 5 , 7 5 cu cuplul Gabriela Dabrowski Canada Yifan Xu China , nformeaza Agerpres.roRomancele…

- Tanarul tenisman roman Filip Cristian Jianu (18 ani) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului juniorilor de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus cu 6-7 (3), 6-3, 6-4 in fata americanului Brandon Nakashima. Jianu, cap de serie numarul 15,…

- Tenismenul Filip Jianu, locul 15 ITF si cap de serie numarul 15, l-a învins, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe brazilianul Mateus Alves, locul 86 ITF, calificându-se în optimile de finala ale turneului de juniori de la Roland Garros, scrie News.ro.Jianu, 17 ani, s-a impus dupa…

- Tensmanul elvetian Stan Wawrinka s-a calificat in sferturi la Roland Garros, dupa ce a trecut de grecul Stefanos Tsitsipas, intr-un meci de cinci ore si noua minute.Wawrinka, favorit 24, s-a impus in fata lui Tsitsipas, favorit 6, scor 7-6 (8-6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6, informeaza news.ro.…

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, informeaza Mediafax. Sportiva noastra a trecut in minimum de seturi, 6-0; 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia; 46 WTA).Romanca nu a avut probleme de-a lungul partidei de 45 de minute. Practic, Simona a cedat mai ...