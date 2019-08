Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Bogdan Ionut Apostol s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa 6-2, 6-1 cu italianul Alessandro Petrone, al patrulea favorit. Apostol, cap de serie numarul cinci, va juca in penultimul act contra…

- Tenismanul Bogdan Ionut Apostol este singurul roman calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, in urma meciurilor de joi. Apostol, al cincilea favorit, a trecut de ucraineanul Gheorghi Kravcenko in trei seturi, cu 6-3,…

- Americanul John Isner, favorit 1, si kazahul Alexander Bublik, cap de serie 7, vor juca duminica finala turneului ATP pe iarba de la Newport (SUA), dotat cu premii de 583.585 dolari. In semifinale, John Isner l-a invins pe francezul Ugo Humbert, cap de serie 4, cu 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3,…

- Tenismanul roman Marius Copila fost invins de britanicul Daniel Evans cu 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4, sambata, in semifinalele turneului challenger de la Surbiton (Marea Britanie), pe iarba, dotat cu premii totale de 137.560 euro.Copil (28 ani, 83 ATP), cap de serie numarul sase, s-a inclinat dupa doua ore…

- Tenismenul Filip Jianu, locul 15 ITF si cap de serie numarul 15, l-a învins, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe brazilianul Mateus Alves, locul 86 ITF, calificându-se în optimile de finala ale turneului de juniori de la Roland Garros, scrie News.ro.Jianu, 17 ani, s-a impus dupa…

- ■ tinarul de 20 de ani de loc din Bicaz Chei a siluit si ucis o femeie de 65 de ani ■ sotul victimei, orb, nu a putut sa-si ajute consoarta in nici un fel desi i-a auzit strigatele ■ Un tinar in virsta de 20 de ani, din localitatea Bicaz Chei, a situit si […] Articolul Un nemtean a ucis in Bacau apare…

- Razvan Lucescu (50 de ani) continua sa scrie istorie pentru PAOK! Dupa ce a reușit sa-i aduca echipei elene primul titlu de campioana din ultimii 34 de ani, antrenorul roman a cucerit și Cupa Greciei. Astfel, formația din Salonic și-a trecut in palmares primul event in cei 93 de ani de existent.