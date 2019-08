Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat in finala la Rogers Cup, dupa ce a invins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3, informeaza News.ro, americanca trecandu-și in palmarea a 500-a victorie pe hard. In finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams va evolua contra…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca...

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka va redeveni numarul unu mondial incepand de luni, desi a fost eliminata de americanca Serena Williams in sferturile de finala ale turneului de la Toronto (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,83 milioane dolari, informeaza site-ul WTA. Osaka profita de esecul…

- ​Cu siguranța, șocul meciurilor din sferturile de la Toronto va fi cel în care Serena Williams o va întâlni pe Naomi Osaka. Ultima confruntare directa a avut loc în finala de la US Open, acolo unde nipona a învins-o pe americanca. "Este mama mea din tenis, e persoana…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Toronto, dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, urmand sa aiba ca adversara pe japoneza Naomi Osaka. Cea mai mica dintre surorile Williams, tripla campioana la competitia…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a debutat cu dreptul la turneul feminin de tenis de la Toronto, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4, pe compatrioata sa Eugenie Bouchard, intr-o partida disputata marti in cadrul acestei competitii de categoria WTA Premier 5, dotata cu…

