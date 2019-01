Tenis - Belgia: O sută de persoane, vizate de ancheta privind trucarea unor meciuri O suta de persoane, jucatori sau antrenori, sunt vizate de ancheta care se desfasoara in Belgia privind trucarea unor meciuri de tenis, patru jucatori francezi fiind retinuti in aceasta saptamana, a anuntat vineri Parchetul federal belgian.



Ancheta, care afecteaza cel putin sapte state (Bulgaria, Slovacia, Germania, Olanda, Franta, SUA si Belgia), priveste un grup bine organizat din tari din Europa de Est care actiona in Belgia, specializat in aranjarea meciurilor de tenis.



''Grupul se concentra pe turnee minore din tenis unde aranjamentele se puteau face mai usor'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A privi spre est nu este chiar cel mai bun lucru pe care-l putem face. Italia "nu se poate baza" pe tarile din Grupul de la Visegrad (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria) si ar face mai bine sa se alieze cu Franța, Germania și Spania. Pentru a schimba lucrurile in Europa, adevaratii parteneri se afla…

- In cadrul converintei dedicata dezvoltatorilor, unde a prezentat si noul prototip de telefon cu display Infinity-Flex, Samsung a vorbit despre One UI, noua sa interfata de Android, care vine la pachet si cu actualizare la versiunea 9.0 „Pie” a sistemului de operare. Acest update a fost in testare in…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Selectionata Olandei a invins reprezentativa Frantei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din Liga Natiunilor la fotbal. Golurile au fost reusite de Georginio Wijnaldum (44) si Memphis Depay (90+6 - penalty). Pentru ''Les…

- Romania se situeaza in a doua jumatate a clasamentului global Black Friday 2017, cu un procent din 2,4% in totalul istoricului cautarilor online, in timp ce, per ansamblu, tara noastra a inregistrat un salt de 21% la volumul de cautari centralizate in acea zi, releva un studiu realizat de Google. „Din…

- Invitat miercuri la postul France Inter, liderul dreptei franceze s-a enervat dupa ce i-a fost adresata o intrebare despre premierul ungar Viktor Orban. ''Exista astazi in Europa un anumit numar de tari care pun o problema asupra functionarii democratiei. Si sunt uimit sa vad uneori indignarea selectiva…

- In pregatirea preluarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene, mai mulți jurnaliști straini au fost invitați sa se intalneasca in București, Timișoara și Iași cu factori de decizie și cu mediul economic pentru a se informa despre opiniile și opțiunile comunitaților privind principalele…

- Romania a importat aproximativ 520.000 de autoturisme second hand, in 2017, din care peste 70% sunt cu motorizare diesel poluanta, in timp ce varsta medie a acestora a crescut la 11,5 ani, de la aproximativ 9 ani, in perioada 2015 - 2016, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de Federatia…