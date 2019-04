Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a dispus de bulgarul Grigor Dimitrov (28 ATP) cu 6-4, 6-1. Asa cum se stie,…

- Novak Djokovic (1 ATP), principalul favorit, s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Sârbul a cedat doar trei game-uri în disputa cu americanul Taylor Fritz (65 ATP), scor 6-3, 6-0.Partida a durat o ora și opt minute.În…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de elvetianca Stefanie Voegele cu 7-6 (4), 6-2, luni, in prima runda a turneului WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Voegele (29 ani, 98 WTA) s-a impus intr-o ora si 27 de minute, aceasta fiind a saptea infrangere…

- Jucatorii de tenis Christian Garin (Chile) si Guido Pella (Argentina) vor disputa finala turneului de la Sao Paulo, dotat cu premii totale de 550.145 dolari. Christian Garin, locul 92 mondial, a trecut de norvegianul Casper Ruud (108) in urma a doua seturi simetrice, 6-4, 6-4. Guido Pella,…

- * Numarul 1 ATP, Novak Djokovic, s-a calificat pentru a saptea oara in finala de la Australian Open, acolo unde are sase trofee castigate. Jucatorul din Serbia s-a impus fara emotii in trei seturi, scor 6-0, 6-2, 6-2, dupa o ora si 25 de minute de joc. "A fost unul dintre cele mai bune meciuri pe care…

- Miercuri au avut loc ultimele partide din Grupele Principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin. Germania și Franța s-au calificat din Grupa Principala 1, în timp ce Danemarca (victorii pe linie) și Norvegia au ocupat primele doua poziții din Grupa Principala 2. Croații au reușit surpriza…