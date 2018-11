Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Ashleigh Barty, locul 19 WTA si cap de serie numarul 9, a castigat, duminica, turneul WTA Elite Trophy de la Zhuhai, dupa ce a intrecut-o in finala, cu scorul de 6-3, 6-4, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 22 WTA si cap de serie numarul 11. Barty, 22 de ani, s-a impus dupa…

- Be Jucatoarea chineza Wang Qiang, din postura de lucky loser, s-a calificat sambata in finala turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, dupa ce a eliminat-o pe spanioloaica Garbine Muguruza. nr. 17 mondial, cu 6-2, 6-0. Wang Qiang, nr.…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr. 17 mondial, va juca sambata in semifinalele turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, cu chinezoaica Wang Qiang, dupa ce americanca Madison Keys s-a retras din cauza ca a suferit o accidentare la genunchiul…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, numarul 18 mondial, a invins-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka (nr. 12), intr-o partida din cadrul Grupei Orhideea a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), insa este eliminata din competitie la numarul de ghemuri pierdute.…

- Americanca Madison Keys, spaniola Garbine Muguruza si estoniana Anett Kontaveit au obtinut victorii, miercuri, la turneul de tenis WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari. Keys a trecut cu 6-2, 6-4 de rusoaica Daria Kasatkina, principala favorita,…

- Favorita principala Daria Kasatkina (Rusia), locul 10 WTA, a obtinut, marti, cea mai dificila victorie dintre capii de serie care au intrat pe teren la WTA Elite Trophy de la Zhuhai, informeaza news.roKasatkina a invins-o, cu scorul de 6-1, 3-6, 7-5, pe chinezoaica Qiang Wang (China), locul…

- WTA Elite Trophy, turneul "mic" al campioanelor, incepe, marti, la Zhuhai, cu participarea a 12 jucatoare. Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, este prima rezerva la simplu la aceasta competitie. Romanca va evolua la dublu, in echipa cu poloneza Alicja Rosolska, informeaza News.ro.Componenta…

- Jucatoarea chineza de tenis Qiang Wang a castigat turneul WTA de la Guanghzou (sudul Chinei), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, in finala caruia a invins-o sambata in doua seturi, 6-1, 6-2, pe Iulia Putinteva din Kazahstan. Wang, in varsta de 26 ani, numarul 41 mondial, a obtinut…