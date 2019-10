Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Basel, dotat cu premii totale in valoare de 2.082.655 euro, in urma forfait-ului compatriotului sau Stan Wawrinka, pe care urma sa-l infrunte vineri, in sferturile de finala, informeaza AFP.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, favoritul numarul unu, s a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Basel, dotat cu premii in valoare de 2.082.655 euro, invingandu l in doua seturi, 6 0, 6 3, pe moldoveanul Radu Albot, intr o partida disputata miercuri, potrivit Agerpres.Federer,…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, cap de serie numarul 6, l-a eliminat vineri pe sarbul Novak Djokovic, nr. 1 mondial, cu 3-6, 7-5, 6-3, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii in valoare totala de 7.473.620 dolari. Tsitsipas, 21 ani, a obtinut a doua…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, a castigat duminica, la New York, titlul la US Open, dupa ce la invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, numarul 5 ATP, cu scorul de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Nadal si-a trecut in palmares al patrulea sau titlu la Flushing Meadows. Acesta este al…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii in valoare de 6 milioane de dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-5, 6-1, pe americanul Sam Querrey. Djokovic, care a disputat marti…