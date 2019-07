Tenis: Andy Murray, ''foarte aproape'' de o revenire la simplu Tenismanul britanic Andy Murray a afirmat, luni la Washington, ca este "foarte aproape" de a putea juca din nou meciurile de simplu si "cel mai bun scenariu" ar putea fi o revenire la Cincinnati peste doua saptamani, informeaza AFP.



"Voi juca la simplu cand ma voi simti pregatit. Ma voi antrena la simplu si voi continua sa joc la dublu. Dar voi vedea peste o saptamana. Voi urma acest parcurs pana voi fi pregatit", a declarat scotianul in varsta de 32 de ani, care nu a disputat decat meciuri de dublu de la revenirea dupa o operatie de sold in ianuarie.



La revenirea pe teren,…

Sursa articol: agerpres.ro

