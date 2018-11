Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Andreea Amalia Rosca si Miriam Bulgaru s-au calificat, ieri seara, in optimile de finala ale turneului ITF de la Sant Cugat (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, in timp ce Nicoleta-Catalina Dascalu a ...

- Jucatoarele romane de tenis Andreea Amalia Rosca si Miriam Bulgaru s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Sant Cugat (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, in timp ce Nicoleta-Catalina Dascalu a abandonat in primul tur. Rosca (19 ani, 230 WTA), a doua favorita,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, principala favorita, s-a calificat luni in turul 2 al turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale de 750.000 de dolari, dupa un meci greu cu americanca Varvara Lepchenko, 6-2, 6-7 (3/7), 6-3. Karolina Pliskova, fost lider mondial,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, joi, in sferturile probei de simplu din cadrul turneului ITF de la Saint-Malo (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, in timp ce Alexandra Cadantu a reusit sa acceada in finala de dublu. Bara (23 ani, 158 WTA), cap de serie numarul sase,…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului ITF de la Saint-Malo (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, in timp ce Irina Bara a obtinut facil biletul pentru optimi. Cadantu (28 ani, 238 WTA), care in primul tur o invinsese de…

- Jucatoarea de tenis constanteanca Selma Cadar a fost invinsa in runda a doua a probei de simplu a junioarelor la turneul de tenis US Open, ultimul de Grand Slam al anului, dar s-a calificat in optimi la dublu, la fel ca si Filip Jianu. La simplu, Selma Cadar a fost invinsa de principala favorita, Cori…

- Jucatoarea australiana de tenis Daria Gavrilova, detinatoarea titlului, a fost eliminata in turul al doilea (optimi) al turneului WTA de la New Haven (Connecticut), dotat cu premii totale in valoare de 799.000 de dolari, fiind invinsa in trei seturi, 6-3, 6-7 (6/8), 7-5, de belarusa Arina Sabalenka,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-3, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.874.299 dolari. Begu (27 ani, 55 WTA) s-a inclinat dupa ceva mai mult de doua ore de joc in…