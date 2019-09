Stiri pe aceeasi tema

- Nao Hibino, locul 146 WTA, a câstigat, duminica, finala japoneza a turneului de categorie WTA International de la Hiroshima, dupa ce a întrecut-o în finala, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Misaki Doi, locul 107 WTA, scrie News.ro. Hibino, care a eliminat-o pe Mihaela Buzarnescu în…

- Finala de dublu: Andreea Mitu/ Gabriela Nicole Tataruș – Oana Gavrila/Andreea Amalia Roșca Semifinalele de simplu: Andreea Mitu – Ioana Gașpar; Andreea Amalia Roșca – Laura Schaeder La Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea și al Municipiului Focșani astazi (sambata) va fi ziua semifinalelor probei de…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Cristina Mitu a cucerit, duminica, titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe austriaca Sinja Kraus, cu 6-4, 6-3. Mitu (27 ani), aflata pe locul 1.026 in clasamentul…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini cu 6-2, 6-0. Tig (25 ani, 223 WTA), care continua ascensiunea spre top 100, s-a…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, principala favorita a turneului WTA de la Palermo (Italia), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-3, pe Aleksandra Krunic din Serbia, intr-o…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia (25 ani, 22 WTA), a doua favorita, a fost invinsa neasteptat de americanca Bernarda Pera (24 ani, 85 WTA), cu 6-2, 6-4, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Pera va juca in…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia, de la CS Farul, a repetat performanta de anul trecut, de la Campionatul European de la Cluj, cand a cucerit trei medalii in intrecerea cadetelor doua de aur la echipe si la simplu si una de bronz la dublu mixt .La editia din acest an a competitiei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, in doua seturi, scor 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams. Constanteanca aduce Romaniei primul titlu la simplu la Wimbledon, dupa doua finale pierdute de Ilie Nastase, in 1972 si 1976.…