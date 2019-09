Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (101 WTA) s-a retras, sâmbata, din partida cu Jaqueline Cristian (214 WTA), din semifinala calificarilor pentru turneul de la Tashkent, la scorul de 6-4, în favoarea lui Cristian. Tot sâmbata, Ana Bogdan s-a calificat în ultimul tur al calificarilor.Dupa…

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Maria Tig si Ana Bogdan au reusit sa acceada, duminica, pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Tig (25 ani, 140 WTA) a obtinut o victorie facila in ultimul tur al calificarilor, 6-0,…

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian au reusit sa acceada in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Seul (Coreea de...

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian au reusit sa acceada, sambata, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 250.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a acces pe tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a reusit sa o invinga in ultimul tur al calificarilor, cu 6-1, 6-3, pe bulgaroaica Isabella Sinikova, in mai putin de o ora de joc, vineri la Flushing Meadows. Bogdan…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Adina Cristian si Elena-Gabriela Ruse au fost invinse de cuplul Viktoria Kuzmova (Slovacia)/Kristyna Pliskova (Cehia) cu 6-4, 7-6 (7-3), duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan si Gabriela Ruse au reusit sa acceada, miercuri, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (26 ani, 134 WTA) a dispus in turul al doilea de turcoaica Pemra Ozgen (33 ani,…

- Patru jucatoare romane de tenis, Irina Begu, Ana Bogdan, Irina Bara si Gabriela Ruse, au reusit sa acceada, marti, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Begu (28 ani, 114 WTA) a trecut de chinezoaica Jia-Jing…