- Tenismanul francez Jo-Wilfried Tsonga s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ATP de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii totale de 524.340 euro, dupa ce s-a impus cu 6-1, 7-6 (7/3) in fata germanului Cedrik-Marcel Stebe. Tsonga (33 ani), aflat acum pe locul 116 in lume,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic ocupa, pentru a 20-a saptamana consecutiva, primul loc in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), inaintea debutului sezonului de zgura, transmite AFP. Djokovic are un avans confortabil, de aproape 2.500 de puncte fata de al doilea clasat,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie 2, s-a calificat marti in semifinalele Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe americanul Frances Tiafoe (Nr.39) cu 6-3, 6-4, 6-2 dupa o ora si 47 minute de joc. Nadal, care nu a pierdut niciun set…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-4, 4-6, 6-0 pe canadianul Denis...

- Tenismanul elvetian Roger Federer continua parcursul reusit la primul turneu de Mare Slem din acest an, Australian Open. Campionul in exercitiu a dispus cu 7-6, 7-6, 6-3 de britanicul, Daniel Evans si s-a calificat in turul trei.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat, marti, in turul secund al Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins in trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, pe americanul Mitchell Krueger, la Melbourne. Djokovic, aflat in cautarea celui de-al…

- Marius Copil, locul 60 WTA, l-a invins, marti, cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4, pe spaniolul Marcel Granollers, locul 108 ATP, calificandu-se in turul al doilea al Australian Open, informeaza News.ro.Copil s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 45 de minute. In faza urmatoare, tenismenul…