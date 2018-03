Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Simona Halep si Petra Martic, castigat de liderul mondial cu 6-4, 6-7, 6-3 in sferturi la Indian Wells, a generat momente tensionate atat in timpul jocului, cat si in pauzele dintre game-uri. Printre multe schimburi dure de mingi, ingreunate de vantul teribil din California,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3. Galeria Foto.

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- O noua eliminare neașteptata la Indian Wells! Karolina Pliskova, nr. 5 WTA, a fost eliminata, joi, de Naomi Osaka, nr. 44 WTA, astfel ca Simona Halep se va duela din nou cu japoneza, in semifinalele turneului din California, la nici doua luni dupa ce a invins-o in optimile de finala de la Australian…

- Simona Halep s-a calificat in semifinale la Indian Wells, dupa un meci in care s-a impus in trei seturi 6-4, 6-7, 6-3 in fata croatei Petra Martic, numarul 51 WTA. Simona Halep a vorbit despre cat de dificila a fost ...

- Simona Halep a declarat, joi, dupa victoria obtinuta in fata croatei Petra Martici, in sferturile de finala de la Indian Wells, ca jucatoarele au evoluat in conditii dificile din cazua vantului puternic care a batut in orasul californian si a glumit, spunand ca nu stie cum a castigat. "A fost…

- Simona Halep s-a calificat, aseara, in semifinalele turneului de tenis de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Dupa o partida plina de suspans, care a durat doua ore si 24 de minute, Simona a invins darza rezistenta a jucatoarei croate Petra Martic (27 de ani, 1,81 m, 51 WTA). Scorul partidei…

- Liderul mondial Simona Halep s a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a invins o in sferturi pe croata Petra Martic 51 WTA cu scorul de 6 4, 6 7, 6 3, la capatul unei partide care a durat doua ore si 24 de minute.In setul decisiv, constanteanca a revenit in stilul…

- Simona Halep este in semifinalele de la Indian Wells dupa un meci dramatic și spectaculos impotriva Petra Martic. Romanca, favorita numarul 1 la turneul american a caștigat cu 6-4,6-7,6-3 și a reușit sa iși consolideze poziția de lider al lumii.

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- Simona Halep a avut nevoie de un alt meci de 3 seturi pentru a obține o victorie la Indian Wells! In fața locului 51 mondial, croata Petra Martici, Halep a debutat cu un set caștigat la 4. A urmat un set doi in care Martici a condus cu 5-2, dar a fost nevoie de tie-break pentru a se stabili invingatoarea.…

- HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic (27 de ani, 51 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep a…

- Simona Halep, locul 1 WTA, joaca, miercuri, de la ora 22:00, în sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, urmând sa o înfrunte pe croata Petra Martic, locul 51 WTA.

- Invitata in studioul postului Tennis Channel, dupa victoria inregistrata in fata chinezoaicei Qiang Wang in optimile Indian Wells, Simona Halep a declarat ca se simte excelent pe terenul turneului din California, afirmand ca jocul ei este unul foarte precis.La intrebarea "Te simti diferit…

- Simona Halep face senzație in California și e din ce in ce mai apreciata de specialiști și de fani, in urma jocului sau. Calificarea ei in sferturile de la Indian Wells i-a incantat si pe jurnalistii locali care acopera aceasta competitie.Simona Halep a ajuns la un bilant uluitor in 2018:…

- Simona Halep a acordat un interviu postului de televiziune Tennis Channel, dupa ce s-a calificat in sferturile turneului de la Indian Wells, dupa victoria in doua seturi, 7-5, 6-1 in fata chinezoaicei de pe locul 55 WTA, Qiang Wang.

- Simona Halep continua evolutia buna la Indian Wells. Romanca s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei unde va juca cu Petra Martic. In optimi, Halep a avut nevoie de o ora si 15 minute pentru a trece de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1.

- The Romanian tennis player Simona Halep, world's #1, has qualified on Tuesday night for the quarter finals of the 7,972,535-USD WTA tournament of Indian Wells (California), after defeating Qiang Wang (China), 7-5 6-1. Halep (26 y/o), a champion of BNP Paribas Open in 2015, grabbed the spot…

- INDIAN WELLS 2018 SIMONA HALEP-PETRA MARTIC. Simona Halep va juca miercuri noapte, in sferturile de finala, impotriva jucatoarei croate Petra Martic, numarul 51 mondial, care a eliminat-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, scor 6-3, 7-6. La aceasta editie a turneului californian, Martic le-a mai eliminat…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi pe chinezoaica Qiang Wang, cu 7-5, 6-1.

- Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, in meciul care a dus-o pe Halep in sferturile turneului american. Totodata, a fost prima intalnire a celor doua.Pentru ca s-a calificat…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce s-a impus, in trei seturi, in fata americancei Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6 (3), 6-2. Halep…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala de la Indian Wells, dupa victoria muncita obținuta in fața americancei de 19 ani Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2. Tensiunea ridicata a meciului a fost reliefata cel mai bine de un punct caștigat de Dolehide in setul secund.…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Simona Halep a declarat ca miscarea in teren si faptul ca a fost mai puternica pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partida jucaa impotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide."Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si ei este foarte greu de returnat.…

- SORANA CIRSTEA - VENUS WILLIAMS INDIAN WELLS LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT. Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu fara drept de apel, cu 6-2, 6-3, intr-un duel romanesc desfasurat joi, in prima runda a turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de…

- Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3, 6-4.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Simona Halep a declarat, miercuri, ca nu este intr-o stare perfecta din punct de vedere fizic, dar este foarte aproape. Ocupanta locului secund in clasamentul mondial al tenisului feminin a obținut victoria in turul al doilea al Qatar Open , primul meci jucat dupa Australian Open. “Ma bucur ca am revenit…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Garbine Muguruza a abandonat saptamana asta in optimile turneului de la Brisbane, din cauza crampelor musculare. "Conditiile de la Brisbane sunt foarte diferite de cele din California. Insa cred ca a fost vorba doar de dificultatea partidei, cu schimburi foarte intense, multa caldura, umiditate.…