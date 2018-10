Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Alexandra Cadantu s-a calificat, marti, in optimile turneului ITFde la Toronto, cu premii totale de 60.000 de dolari, informeaza News.ro.Cadantu a trecut in primul tur de americanca Tori Kinard, scor 6-4, 6-2. In optimi, Cadantu va evolua contra principalei favorite,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in semifinalele turneului ITF de la Poitiers (Franta), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe principala favorita, frantuzoaica Pauline Parmentier, cu 7-6 (2), 6-0 conform Agerpres.

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr.13 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Hong Kong, dotat cu premii in valoare de 750.000 dolari, dupa ce a trecut vineri, in sferturile de finala, de thailandeza Luksika Kumkhum, nr.105 mondial, cu 6-2, 7-5. Fostul…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 750.000 de dolari, invingand-o dramatic pe Caroline Dolehide (SUA), 6-7 (2), 6-3, 7-5, dupa doua ore si jumatate. Ana Bogdan (78 WTA) a fost foarte aproape de…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat cu mare usurinta in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o cu 6-1, 6-1 pe ucraineanca Lesia Turenko, miercuri, la New York, in doar 57 de minute. Osaka (20 ani, 19 WTA) a ajuns astfel in premiera in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe americanca Sloane Stephens in finala turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari. Sambata, in cea de-a doua semifinala a competitiei, Sloane Stephens (25 ani, locul 3 WTA)…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, s-a calificat fara sa forteze in optimile de finala ale turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o cu 6-0, 6-2 pe compatrioata sa Daria Kasatkina, cap de serie numarul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 5.315.025 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-2, 6-3, pe francezul Benoit Paire, intr-o partida disputata miercuri. Nadal, principalul…