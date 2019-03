Tendinte in piata muncii: companiile isi schimba prioritatile din cauza incertitudinilor economice

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de incaltaminte Rieker Romania anunta ca inceteaza activitatea de productie in fabrica din Lugoj, judetul Timis, din cauza costurilor tot mai ridicate, a lipsei fortei de munca si a scaderii productivitatii. Ca urmare, cei aproximativ 700 de angajati isi vor pierde locurile de munca.…

- Se anunța schimbari importante pe piața muncii, lovita deja de criza de personal. Doi din cinci angajați sunt nemulțumiți de job și se gandesc sa-l schimbe, anul acesta. Aproape un sfert vor chiar schimbarea carierei. Unul din zece ar vrea sa plece peste hotare.

- Aproape 283.000 de persoane au fost incadrate in campul muncii in 2018, prin intermediul Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa apese BUTONUL ROȘU:…

- Salajenii aflati in cautarea unui loc de munca au la dispozitie in aceasta perioada 86 de oferte, puse la dispozitie de angajatorii din mediul privat, prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj. Joburile sunt disponibile in: productie si prestari servicii, industria…

- In 2018, piața forței de munca a intrat intr-o etapa in care nu mai are cu cine sa traga. Chiar și cu majorari de salarii, deficitul de forța de munca și lipsa talentelor au fost unele dintre cele mai mari probleme cu care s-au confruntat angajatorii in 2018.

- Economia romaneasca nu va mai crește la fel de mult in 2019 așa cum a fost la inceputul acestui an. Aceasta este concluzia patronilor de societați comerciale, cuantificata in cadrul sondajului periodic referitor la noi angajari de personal realizat de ManpowerGroup. Optimismul in domeniu lasa…

- Aproximativ unu din cinci angajatori romani (19%) prevede cresteri ale numarului total de angajati, in primul trimestru din 2019, iar 9% anticipeaza reduceri de personal, se arata in editia ianuarie-martie 2019 a Studiului Manpower Group privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca.

- Urmarind scopul de a integra pe piața muncii șomerii și persoanele in cautarea unui loc de munca, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca(ANOFM) a luat masuri. Printre acestea se incadreaza și acordarea de subvenții, ce au in vedere stimularea angajatorilor de a incadra pe piața muncii persoane…