Tendinte in farma: ce tratamente si inovatii vor aparea pe piata

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul salarial, reputatia firmei, siguranta locului de munca, asigurarea medicala privata si programul flexibil de munca sunt principalele elemente care fac diferenta in piata muncii in 2019, potrivit Barometrului pietei fortei de munca....

- Cu o cota de piata de 44%, smartphone-urile, telefoanele mobile si wearables inca reprezinta principalul motor de crestere intr-o piata a bunurilor de folosinta indelungata de 1,2 trilioane de dolari. Desi cererea globala pentru smartphone a scazut cu 3% in 2018 la 1,44 de miliarde de unitati, vanzarile…

- Romanii vizioneaza intr-un an milioane de reclame la medicamente, suplimente alimentare si dispozitive medicale. In conditiile acestei avalanse de reclame, promovarea medicamentelor trebuie sa fie reglementata in mod adecvat, sa fie echilibrata si...

- Cele doua piese noi ale trupei ABBA, programate inițial pentru lansare la sfarșitul lui 2018, vor aparea pe piața cel mai devreme in vara acestui an, anunța Mediafax, potrivit contactmusic.com. In aprilie 2018, membrii trupei suedeze au anunțat ca s-au reunit dupa 35 de ani, pentru a inregistra doua…

- La nivel global, piata criptomonedelor a pierdut circa 80% din valoare in ultimul an, ajungand la un prag de doar 127,5 mld. dolari. Daca pana acum scaderile erau puse pe seama faptului ca organele de reglementare din diverse economii anuntau ca vor impozita sau vor interzice tranzactionarea cu criptomonede,…

- Dacia electrica pentru toate buzunarele! Ar fi una dintrele informațiile bomba pentru piața auto, in condițiile in care producatorul roman vrea sa inoveze incepand cu 2020! Conform publicației britanice Daily Express, Dacia se pregatește sa cucereasca segmentul economic al pieței mașinilor electrice.…

- Inca de la aparitia omului pe pamant, acesta nu ar fi putut sa supravietuiasca in absenta apei. Daca omul poate rezista pana la trei saptamani fara mancare, el nu poate rezista mai mult de trei zile fara apa. In aceste conditii, inca din preistorie, si-a facut adapostul aproape de o sursa…

- In primul rand, intrebarea care se pune este pentru care consumatori casnici va reglementa ANRE preturile. In OUG scrie doar ca “pentru perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate, de catre ANRE”. Or, acum,…