Tendinte de calatorie in 2019: Destinatiile-vedeta la care turistii romanii nu renunta

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care doresc sa ajunga in Franta, potrivit careia miscarea „vestelor galbene” a lansat noi apeluri la manifestatii si bl...

- Celebra actrița Gwyneth Paltrow a avut o luna de miere atipica. vedeta l-a luat cu ea și pe fostul soț. Gwyneth Patrow formeaza un cuplu in prezent cu producatorul Brad Falchuk, cu care s-a casatorit in luna septembrie a anului trecut. Ulterior, aceștia au plecat in luna de miere, care a fost una…

- Oana Roman a muncit cat a muncit, iar acum poate, in sfarxit, sE-xi tragE sufletul. Vedeta a dat tot ce este mai bun pentru ca altii sE se poatE bucura de SErbEtori de poveste, iar acum a venit randul ei sE se bucure axa cum trebuie.

- Cu toate ca majoritatea turiștilor romani s-au orientat in continuare catre destinații populare precum Turcia, Grecia, Bulgaria sau spre marile orașe europene, tot mai mulți au inceput sa exploreze destinații de vacanța care pana nu demult pareau inaccesibile. Conform experților eSky Romania, una dintre…

- Romanii au platit cu 10-15% mai mult in acest an pentru vacantele din perioada Sarbatorilor de iarna, cele mai multe cereri fiind pentru statiunile montane autohtone - Sinaia, Poiana Brasov, Busteni si Paltinis, dar si pentru destinatii exotice, precum...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca miercuri si joi intreg teritoriul acestei tari va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ploaie, pe alocuri cu formare de polei.

- Elvetia va renunta la restrictiile impuse romanilor pe piata muncii, au anuntat, joi, presedintele Klaus Iohannis si omologul sau elvetian Alain Berset, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. La 1 iunie 2017 Elvetia activase clauza de salvgardare in ce priveste libera circulatie a romanilor…