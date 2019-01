Tendinte 2019 in comunicare: ce si cum va influenta industria de comunicare

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos o retrospectiva a celor mai importante momente din cinematografia mondiala a anului 2018, de la filmele care au primit cele mai importante trofee la subiectele care au animat industria.

- Anul 2019 vine cu o multime de provocari pentru specialistii in resurse umane. Digitalizarea procedurilor de HR, programul de munca flexibil, recrutarea mai eficienta in productie sunt doar cateva tendinte care vor marca industria de HR anul viitor.

- ♦ Industria auto, turismul, serviciile financiare, medicina sau industria petroliera sunt printre marile domenii economice unde decizia de investitii va depinde in primul rand de disponibilitatea fortei de munca, nu de costuri, aceasta fiind, poate, cea mai importanta transformare prin care va trece…

- De la introducerea sancțiunilor occidentale din cauza anexarii Crimeei, Rusia și-a extins influența militara și legaturile economice in Africa, trimițand acolo arme și personal militar sau paramilitar (mercenari). In contextul acestor noi „prietenii”, in acest an ministrul rus de externe, Serghei Lavrov,…

- Centrele universitare importante din Romania au atașate sectoare IT in plina dezvoltare. Resursa umana furnizata de universitați este cea mai importanta investiție din aceasta industrie, care a ajuns la o cifra anuala de afaceri de peste cinci miliarde de euro, ...

- Un barbat care circula cu un moped a fost implicat intr-un accident rutier la Vinerea. Se afla sub influenta alcoolului si a intrat in coliziune cu un autoturism ce circula in fata sa. Politistii i-au deschis dosar penal. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 19.45, politistii din Cugir au intervenit…

- Ieri, 7 octombrie 2018, in jurul orei 18.30, politistii din Cugir, au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe strada Victoriei din Cugir. Un barbat de 34 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat distanta de siguranta fata de autoturismul ce circula in…