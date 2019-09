Stiri pe aceeasi tema

- A fost lansat primul autobuz școlar din București. Dupa ce Timișoara și Cluj - Napoca au pus la dispoziție autobuze pentru transportul copiilor la școala și de la școala spre casa pentru a decongestiona traficul, un proiect similar a fost implementat și in București. La inaugurare a luat parte și…

- Un studiu derulat anual de catre agenția de rating Standard and Poor’s arata ca doar unu din cinci romani este alfabetizat financiar, arata CFA Romania, o asociație a analiștilor financiar-bancari din țara noastra. In ceea ce privește obiceiul de economisire și investire pe termen lung, respectiv pentru…

- Potrivit FMI, cresterea economica din Romania a fost puternica in 2018, reflectand o politica fiscala prociclica si cresteri rapide de salarii. Rata somajului a atins niveluri minime record, iar sectorul financiar este stabil. Deficitul fiscal si de cont curent s-au largit in ultimii ani, la 2,8%…

- Opera Maghiara de Stat va prezenta miercuri, 28 august 2019, in Piata Libertatii din Timisoara, incepand cu ora 20, spectacolul ”Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. Spectacolul ,,pe roti” face parte din turneul pe care Opera din Budapesta il deruleaza in Romania si care mai cuprinde reprezentatii…

- Peste jumatate dintre antreprenorii romani (52%) spun ca lipsa personalului calificat le genereaza pierderi financiare, care, estimate pentru intreaga economie, ajung la 7,1 miliarde euro, releva studiul PwC European Private Business Survey. Majoritatea antreprenorilor se confrunta cu lipsa candidatilor…

- Drama in familia unui barbat din Florești, Cluj. Acesta a murit in mod brutal in timp ce traversa drumul regulamentar, pe o trecere de pietoni. Tragedia s-a petrecut din cauza unui șofer care a intors pe linie dubla continua și pe zebra pe care traversa barbatul și nu s-a asigurat inainte de a face…

- FOTO – Arhiva In spitalele din Romania nu exista fiole de ser antiviperin care sa fie in termenul de valabilitate. Ultimul lot livrat unitatilor medicale a expirat in 31 mai, iar de atunci, desi au fost trimise comenzi, acestea nu au fost onorate, transmite Mediafax. Directorul general Unifarm, Adrian…

- Societațile de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, au subscris, in primele trei luni ale acestui an, prime brute in valoare de 2,71 miliarde lei, in creștere cu 7,4% fața de aceeași perioada a anului anterior. Tendința de consolidare a segmentului de asigurari de viața a continuat și pe parcursul…