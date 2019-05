Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi serbeaza pe 21 aprilie Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din…

- Credinciosii romano-catolici s-au adunat, sâmbata seara, la Biserica „Sfântul Mihail” din Cluj-Napoca în curtea careia a fost aprins un foc de unde preotii au luat lumina si au intrat cu lumânarile în lacasul de cult împartind-o oamenilor. „Domnul…

- Crestinii ortodocsi intra luni, 22 aprilie, in Saptamana Mare, ultima zi in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- Credinciosii romano-catolici celebreaza, in noaptea de sambata spre duminica, Vigilia Pascala, simbolizand trecerea de la moarte si pacat la viata noua in Isus Cristos Inviat. La Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti, celebrarea va incepe la ora 23.00, fiind prezidata de arhiepiscopul mitropolit Ioan…

- De 10 luni de zile, Ansamblul Manastirea Tazlau, care era singura dintre ctitoriile lui Ștefan cel Mare aflata in stare de pericol, este in șantier. S-a lucrat continuu, inclusiv in timpul iernii, cand temperaturile scazute au obligat constructorii sa se limiteze la lucrarile interioare. Aproape 5 milioane…

- „Cladirea impodobita cu dantele de piatra a ars ca un rug imens. A ars Notre Dame in Lunea Mare a Catolicismului! O tragedie, o pierdere uriașa pentru intreaga lume! Dar afara, oameni ingenuncheați pe caldaram canta și se roaga fara orga, fara carți, fara dirijor! Creștini ingenuncheați,…

- Credinciosii romano-catolici celebreaza, in aceasta ultima zi a saptamanii, Floriile. Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au mers dimineata la slujba oficiata la biserica din Sibiu, la fel cum se intampla, de obicei, in zile de mare sarbatoare, dar nu numai. Au venit si au plecat tinandu-se…

- INVITATIE - Luni, 29 aprilie 2019, a doua zi a Sfintelor Pasti, Inalt Preasfintitul Mitropolit ANDREI al Clujului, v-a oficia Sfanta Liturghie, insotit de preoti si diaconi la biserica parohiei "BISTRITA SUBCETATE" din Bistrita, zona ANL, incepand cu ora 9. Credinciosii dornici de a trai mai intens…