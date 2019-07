Stiri pe aceeasi tema

- Simone Tempestini, campionul național en-titre, a ajuns astfel la 19 probe speciale caștigate, din tot atatea posibile, dupa ce la raliuri din Argeș și Arad s-a impus autoritar. Pentru ca a avut un program plin și in Campionatul Mondial de Raliuri, acolo unde a bifat chiar și un podium, in Raliul…

- Absenți in etapa trecuta de pe plan intern, de la Raliul Moldovei, multiplii campioni naționali Bogdan Marișca și Simone Tempestini și-au anunțat prezența la startul Raliului Harghitei, eveniment care va avea loc in perioada 12-13 iulie. De doua ori campion absolut, Marișca se afla in Hall of Fame-ul…

- Performanța uriașa pentru Romania in Mondialul de Raliuri! Podium pentru un echipaj tricolor. Simone Tempestini a reușit pentru a treia oara in cariera sa se claseze pe podium la WRC 2, de data aceasta chiar in țara sa natala, in Raliul Sardiniei, acolo unde a reușit sa obțina al treilea timp la capatul…

- Simone Tempestini și Raul Badiu se afla in topul clasamentului in etapa Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), care se desfașoara in acest weekend in Sardinia. Campion național absolut en-titre, Simone Tempestini (Hyundai i20) a inceput incredibil runda din insula italiana și a incheiat pe 12 la general…

- Romania va fi reprezentanta de doua echipaje in acest weekend la o noua etapa din Campionatul Mondial de Raliuri, care se va desfașura in insula italiana Sardinia. Campionii naționali en-titre Simone Tempestini și Sergiu Itu, care au reușit un loc 10 runda trecuta in Portugalia, vor concura și de aceasta…

- Campionul national en-titre Simone Tempestini a castigat toate cele 9 probe speciale ale Raliului Aradului dupa ce reusise o performanta similara si in prima etapa a Campionatului National de Raliuri Dunlop, Raliul Argesului, informeaza Mediafax.Citește și: Succes MAJOR pentru Lewis Hamilton:…

- Campionul national absolut en-titre, clujeanul Simone Tempestini, a inregistrat o victorie clara in prima etapa a Campionatului National de Raliuri Dunlop 2019, Raliul Argesului, castigand toate cele 8 probe speciale din cele doua zile de concurs.Cu Sergiu Itu in dreapta sa, Simone, pe un…

- Lumea motorsportului este din nou in fierbere. Dupa mai bine de 6 luni de pauza competiționala, Campionatul Național de Raliuri Dunlop ia startul in acest weekend cu Raliul Argeșului, etapa care revine in calendar dupa aproape un deceniu de pauza. Clujeanul Simone Tempestini este și in acest an mare…