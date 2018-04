Temperaturile scad brusc vineri și vin ploi în multe zone din țară Aproape ca ne obisnuiseram cu vremea frumoasa, dar temperaturile scad brusc vineri. Va ploua in mare parte din tara. Dupa o zi de joi foarte calduroasa, vineri se anunta ploi si temperaturi cu pana la 10 grade mai mici. Astfel, in timpul zilei vor fi maxim 18 grade in sud, iar noaptea maxim 10 grade. In alte zone, noaptea mercurul din termometre va scadea pana aproape de 0 grade. ziare.com Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

