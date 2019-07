Stiri pe aceeasi tema

- Termometrele au inregistrat miercuri noi recorduri de caldura in Belgia si Olanda, iar in Franta, expertii se tem ca valorile termice ridicate ar putea grabi prabusirea tavanului in forma de bolta al catedralei Notre-Dame, afectata de un incendiu devastator in luna aprilie, potrivit DPA si Reuters.…

- Orasul francez Bordeaux a inregistrat marti un record de temperatura, termometrele indicand 41,2 grade Celsius. Recordul anterior era de 40,7 grade, inregistrat in anul 2003. Purtatorul de cuvant al Organizatiei Meteorologice Mondiale, Claire Nullis, a avertizat asupra faptului ca aceste valuri de canicula…

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP. Primul val de caldura a adus temperaturi…

- Potrivit meteorologilor, temperatura maxima medie inregistrata intr-o zi de 4 iulie la Anchorage este de 18,3 grade Celsius."La ora 17:00, pe Aeroportul international din Anchorage au fost inregistrate oficial 90 de grade Fahrenheit (circa 32,2 grade Celsius) pentru prima data'' in istoria…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Schimbarile climatice provocate de om ar fi stat la originea valului de caldura extrema de luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului, au avertizat, marți, oamenii…

- Franța continua sa se topeasca la temperaturi care au depașit inca un record. 45 de grade Celsius s-au inregistrat pentru prima data intr-o localitate din sudul Franței, unde 4 departamente sunt sub cod roșu de canicula.

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins 38,6 grade…