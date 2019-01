Temperaturile oceanelor cresc mai repede decât se credea (studiu) Temperatura oceanelor lumii creste intr-un ritm mai rapid decat se estimase anterior, acestea captand mare parte din emisiile asociate schimbarilor climatice, au atras atentia oamenii de stiinta intr-un studiu publicat joi in Science, citat de Thomson Reuters Foundation. Caldura oceanelor - inregistrata cu ajutorul a mii de roboti plutitori - a continuat sa stabileasca recorduri in ultimul deceniu, estimarile indicand ca 2018 va fi cel mai calduros an de pana acum si va intrece recordul din 2017, potrivit analizei realizate de Academia de Stiinte din China. Aceasta face ca nivelul apelor sa creasca,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

