- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate marti de The Weather Company, citate de Reuters. ''...

- Rudele victimelor incendiului din Grecia au dat in judecata statul elen acuzand autoritațile de omucidere din culpa și vatamare corporala. Familia care a deschis procesul sunt rude cu un barbat și o femeie care au murit saptamana trecuta in incendiul care a devastat satul Mati de langa Atena. Procesul…

- Caldura din zona nordica a provocat zeci de decese in lume, dupa ce temperaturile au atins niveluri record, saptamana aceasta, in mai multe regiuni din Europa si Asia, iar zeci de persoane au murit in incendii sau din cauza insolatiei, informeaza DPA.

- ​Nordul Scandinaviei se confrunta cu un val de caldura care a dus la stabilirea unor noi recorduri de temperatura in locuri unde maximele rar trec de 20 de grade. Zilele trecute, chiar și dincolo de Cercul Polar, maximele au ajuns in multe locuri intre 31 și 34 de grade, ”cazand” și recorduri stabilite…

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…