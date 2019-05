Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi calda sâmbata în sudul și sud-estul țarii, cu temperaturi care vor urca pâna la 27 de grade Celsius. Duminica, vremea va deveni instabila, cu averse în cea mai mare parte a țarii, potrivit meteorologilor. De saptamâna viitoare, temperaturile vor scadea semnificativ…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, marți, o prognoza speciala pentru a doua parte a zilei de 30 aprilie și ziua de 1 mai. ANM anunța ca marți seara se așteapta furtuni in Capitala. ”In dupa-amiaza și seara zilei de marți, 30 aprilie, gradul de instabilitate atmosferica…

- Meteorologul Oana Catrina de la Administratia Nationala de Meteorologie a declarat pentru Agerpres ca sambata vor fi innorari mai accentuate ziua in sudul, estul si centrul tarii, precum si la munte, iar noaptea in aproape toata jumatatea de nord a tarii. Cu toate acestea, vor fi ploi slabe doar pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 15 – 28 aprilie, in fiecare regiune a țarii: BANAT Pe tot parcursul intervalului de prognoza temperatura aerului va crește ușor și treptat, astfel incat maximele diurne…

- Meteorologii anunța o vreme în general frumoasa sâmbata și duminica în cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi mai ridicate decât normalul acestei perioade, ce pot atinge 20 de grade Celsius. Luni și marți, temperaturile vor scadea, revenind la normalul pentru ultima decada…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare pentru intervalul 18-31 martie. Iata cum va fi vremea in acest interval, in fiecare regiune a tarii: BANAT Vremea, deosebit de calda in prima zi, se va raci pana in data de 21 martie, astfel ca temperaturile maxime se vor situa in medie intre…

- Dupa racirea accentuata a vremii in toata țara și precipitații sub forma de ninsoare in zonele inalte, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme valabila pana in 8 aprilie. Temperaturile vor crește semnificativ, ajungand pana la 20 de grade Celsius in cele mai multe…

- VREMEA 11 MARTIE. Temperaturile de astazi sunt mai scazute fața de ziua precedenta prin jumatatea de nord a țarii. Se mențin temperaturi destul de ridicate prin sudul teritoriului. VREMEA 11 MARTIE. Cel mai cald este in Capitala, cu temperaturi maxime de 19 grade, iar cel mai frig la Miercurea Ciuc,…