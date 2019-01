Temperaturile caniculare record provoacă topirea asfaltului în Australia Valul de canicula care s-a abatut asupra Australiei a ajuns vineri in cea de-a sasea zi, temperaturile au inregistrat valori record, iar asfaltul a inceput sa se topeasca sub soarele arzator, informeaza dpa. In localitatea Wauchope, la 373 de km nord de Sydney, angajatii care se ocupa de intretinerea drumurilor au fost nevoiti sa stropeasca cu apa asfaltul care incepea sa se topeasca si risca sa se lipeasca de rotile autovehiculelor, a relatat ziarul local Argus. Valul de caldura a cuprins estul Australiei, unde temperaturile au atins vineri valori record cu mult peste 40 de grade Celsius. Temperaturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recorduri de temperatura in Australia, vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului in termometre in mai multe zone. La Port Augusta s-au inregistrat 48,9% grade, cu 0,7 mai mult decat cea mai ridicata temperatura inregistrata…

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si...

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului…

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului…

- Canicula si vantul puternic au continuat sa afecteze vineri numeroase regiuni din sud-estul Australiei, mai multe orase fiind amenintate de incendiile de vegetatie necontrolate, relateaza DPA. Circa sase sute de persoane au fost evacuate din asezari aflate in apropierea unui parc national din statul…

- Un val de aer polar cuprinde Romania, odata cu centrul, estul Europei și Balcanii. Temperaturile prognozate la noi vor atinge valoarea de 14 grade noaptea, iar fulgii de ninsoare nu ne vor ocoli, aceștia urmand sa-și faca prezența chiar și la București. Gerul nu va ocoli țara noastra, manifestandu-se…

- Meteorologii au emis cod rosu de canicula in ziua de Craciun pentru cea mai mare parte a Australiei, unde temperaturile vor urca pana la 47 de grade Celsius in unele zone, cu 12 grade peste temperatura medie a lunii decembrie, informeaza cotidianul The Guardian.

- Un val canicular va afecta cea mai mare parte a Australiei in perioada Craciunului, meteorologii estimand ca temperaturile vor urca pana la 47 de grade in unele zone, cu pana la 12 grade peste temperatura medie a lunii decembrie, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.