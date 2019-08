Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate au doborat joi recorduri in Germania, Franta si Olanda, pe fundalul valului de canicula care a cuprins Europa pentru a doua oara in decursul unei luni. Met Office a precizat joi ca, in localitatea Cambridge, a fost inregistrata cea de-a doua cea mai ridicata temperatura din…

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Temperaturile ridicate…

- Valul de caldura care afecteaza Europa continua, la Paris fiind inregistrata cea mai ridicata temperatura de cand au fost introduse masuratorile iar un record similar a fost inregistrat si in Olanda, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica…

- Noi recorduri de temperaturi ridicate au fost inregistrate miercuri si joi in Belgia, Germania, Franta si Olanda, potrivit serviciilor meteorologie nationale, pe fundalul valului de canicula care a cuprins mare parte din Europa, informeaza AFP si DPA. In Belgia, a fost inregistrata miercuri…

- Valul de aer tropical, care sufoca acum vestul Europei, va ajunge si in Romania in weekend. Insa, daca in alte tari vor fi azi temperaturi de peste 40 de grade Celsius, Romania, ar putea scapa mai usor.

- Mai multe state europene, printre care Franta, Belgia, Germania si Olanda sunt afectate de un nou val de canicula, temperaturile depasind, pe alocuri, 40 de grade Celsius. Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile…

- Timp de trei zile, va fi canicula in Romania. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reveni la normal, insa va ramane calduroasa in mare parte din regiuni. Valul…

- 'Este un record istoric. Carpentras deschide seria, dar este posibil ca alte statii meteo sa urmeze', a comentat meteorologul Etienne Kapikian. Intrucat ora 13:48 (11:48 GMT) ''este foarte devreme'', temperatura va continua sa creasca, iar in mai multe statii ar putea depasi 44 de grade Celsius,…