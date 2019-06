Temperaturi sufocante și astăzi în Cluj-Napoca în prima parte a zilei! Seara vin ploile Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara în regiunile vestice și sudice. În orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va depași ușor pragul critic de 80 de unitați cu precadere în zonele de câmpie. Îndeosebi dupa-amiaza și seara, vremea va fi instabila la deal, la munte și local în celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vântului, vijelii și caderi de grindina. În intervale scurte de timp sau prin… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

