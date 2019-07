Stiri pe aceeasi tema

- Situl arheologic al Acropolei din Atena, unul dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii si unul dintre cele mai vizitate din lume, va fi inchis joi si vineri dupa-amiaza din cauza temperaturilor de pana la 44 de grade Celsius care se vor inregistra pe dealul stancos sub razele soarelui arzator,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca Institutul local de Hidrometeorologie si seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada urmatoare. Astfel, pe fondul acestora, se pot produce incendii…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=qLm_B0wtkCY Temperaturile in Grecia au…

- Dupa incendiile de vegetație și dese greve ale muncitorilor, un alt avertisment vine din partea autoritaților elene. Oficialii greci avertizeaza ca țanțarii reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor din cauza raspandirii virusului West Nile.

- Situl arheologic al Acropolei din Atena, unul dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii, a fost redeschis in mare parte joi dimineata, dupa ce cu o zi inainte in zona au fost ranite patru persoane din cauza unui fulger, a anuntat Ministerul grec al Culturii, relateaza AFP. "Situl este deschis…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile locale au decretat situatie de alerta, pana in 21 aprilie, ca urmare a grevei transportatorilor de materiale periculoase (combustibili). Sunt preconizate perturbari atat ale…