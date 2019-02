Record de caldura stabilit in Marea Britanie, primavara precoce in Franta sau Scandinavia si ninsoare in Turcia si in Grecia - vremea este cu susul in jos in Europa in aceasta luna februarie, un posibil nou semn al dereglarilor climatice, relateaza marti AFP. Un record de caldura pentru luna februarie, si chiar pentru o zi de iarna, a fost stabilit luni in Regatul Unit unde s-au inregistrat 20,6 grade Celsius in Trawsgoed, Tara Galilor. Iar marti "am putea depasi recordul de ieri", au notat pe Tweeter reprezentantii serviciului britanic de meteorologie in contextul in care limita de 20 grade Celsius…