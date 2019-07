Stiri pe aceeasi tema

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite AGERPRES.Din Franta in Germania, via Benelux,…

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP. Din Franta in Germania, via Benelux, serviciile…

- Recordul absolut de temperatura in Franta a fost stabilit la 46 de grade Celsius in data de 28 iunie in localitatea Verargues, in departamentul Herault (sud), si nu la 45,9 grade Celsius in orasul Gallargues-le-Montueux in departamentul Gard invecinat, a anuntat vineri serviciul

- Timp de trei zile, va fi canicula in Romania. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reveni la normal, insa va ramane calduroasa in mare parte din regiuni. Valul…

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza o mare parte a Europei Occidentale, informeaza AFP. Acest val de caldura, de o…

- Un puternic incendiu de padure a izbucnit ieri in Catalonia, in nord-estul Spaniei, pe fondul a caniculei (35 de grade Celsius) și a vantului puternic, a anuntat guvernul regional intr-un comunicat.

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters. Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla in India, iar celelalte…

- Armata franceza nu are momentan planuri pentru suspendarea activitaților de formare militara din Irak, a transmis miercuri o sursa din Ministerul Apararii francez, citata de Reuters potrivit mediafax. „Nu exista o schimbare in ceea ce privește angajamentul Franței in acest moment”, a declarat…