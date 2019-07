Stiri pe aceeasi tema

- Termometrele au inregistrat joi valori de peste 32 de grade Celsius la Anchorage, cel mai mare oras din statul american Alaska, un record istoric de temperatura pentru acest oras din Alaska, regiune care sufera din plin efectele incalzirii globale, informeaza AFP, conform Agerpres.

- Un nou record de temperatura pozitiva s-a inregistrat in statul american Alaska, desi o parte a teritoriului acestui se gaseste dincolo de Cercul Arctic. Serviciul american de meteorologie a anuntat ca o valoare a temperaturii de 90 de grade Fahrenheit, echivalentul a 33 de grade Celsius, a fost inregistrata…

- Un val de caldura extrema a cuprins la sfarsitul saptamanii trecute Spania, unde au fost inregistrate mai multe temperaturi record - intre care 43,4 grade Celsius in orasul catalan Lleida, relateaza dpa. Ruben del Campo, purtatorul de cuvant al agentiei de meteorologie AEMET, a declarat luni pentru…

- Luna iulie, reprezentativa pentru sezonul estival, este cea mai calduroasa luna a anului, temperatura aerului fiind mai mare decat in iunie, iar gradul de instabilitate mai redus in majoritatea zonelor tarii, conform caracterizarii climatice a lunii iulie, publicate de Administratia Nationala de…

- Meteorologii au facut un anunț infiorator. Specialiștii au anunțat temperaturi de 63 de grade la soare, ceea ce ar insemna ca vom fi martori la un nou record in materie de caldura, record, care potrivit specialiștilor, ar putea fi depașit in luna iulie a acestui an

- Anomalie termica la Polul Nord, acolo unde s-au înregistrat temperaturi maxime de 30…31 grade Celsius. Specialistii spun ca astfel de valori n-au mai fost atinse de 20 de ani. Vremea a fost extrem de calda în nordul Rusiei. În zona localitații Koynas,…