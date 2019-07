Temperaturi-record de peste 32 de grade Celsius în Alaska Potrivit meteorologilor, temperatura maxima medie inregistrata intr-o zi de 4 iulie la Anchorage este de 18,3 grade Celsius.



"La ora 17:00, pe Aeroportul international din Anchorage au fost inregistrate oficial 90 de grade Fahrenheit (circa 32,2 grade Celsius) pentru prima data'' in istoria inregistrarilor meteorologice, a anuntat pe Twitter Serviciul National de Meteorologie (NWS). Precedentul record fusese stabilit pe 14 iunie 1969, cand s-au inregistrat 85 de grade Fahrenheit (29,4 grade Celsius). Monitorizarea valorilor termice la aeroportul din Anchorage a inceput in 1952.



''Mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

