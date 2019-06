Temperaturi până la 36 grade Celsius astăzi în România Temperaturi pana la 36 grade Celsius astazi in Romania Foto: Arhiva. Vremea va fi astazi calduroasa, iar disconfortul termic va fi accentuat, mai ales în zonele de câmpie și de podiș. Cerul va fi variabil, iar spre seara vor fi condiții de ploi în aversa, la început în jumatatea nordica a țarii, apoi local și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade. În București temperatura va urca pâna la 35 de grade.

