Temperaturi maxime istorice înregistrate în Europa Franța și-a înregistrat cea mai înalta temperatura de vineri, pe masura ce Europa continentala continua sa se lupte cu un val de caldura intens, scrie CNN.



Mercurul a ajuns la 45,1 grade Celsius (113,2 grade Fahrenheit) chiar înainte de ora 15 ora locala din Villevieille, în sudul Franței, potrivit serviciului național francez meteo Météo-France. Temperatura înregistrata vineri este cu 1 grad mai mare decât recordul anterior din 2003.



Aproximativ 4.000 de școli franceze au fost închise vineri, iar programul parcurilor și piscinelor…

Sursa articol: hotnews.ro

