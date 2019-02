Stiri pe aceeasi tema

- Iarna e mai aspra ca niciodata in Statele Unite, au fost zile cu temperaturi incredibile și abia acum incepe sa se mai incalzeasca. Gerul extrem și furtunile apocaliptice coborate de la Cercul Polar au ucis 21 de oameni.

- Statele Unite se pregatesc pentru temperaturi minime record, provocate de un vortex polar fara precedent. Saptamana aceasta, in Chicago va fi mai frig chiar si decat in Antarctica. Termometrele vor indica minus 48 de grade Celsius.

- Peste 220 de milioane de americani, care reprezinta mai bine de 75- din populatia continentala a Statelor Unite, indura temperaturi extrem de scazute saptamana aceasta, din cauza unui vortex polar care s-a deplasat dinspre Cercul Arctic. "Daca esti mai tanar de 25 de ani, nu ai simtit niciodata un frig…

- Statele Unite se pregatesc pentru temperaturi minime record, provocate de un vortex polar fara precedent. Saptamana aceasta, in Chicago va fi mai frig chiar si decat in Antarctica. Termometrele vor indica minus 48 de grade Celsius.

- Noaptea de luni spre marti a fost cea mai rece din aceasta iarna, in unele regiuni, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie, precizand ca temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata la Targu Lapus, de minus 22 de grade Celsius.

- Avand in vedere evoluția situației meteorologice de racire a vremii in zilele urmatoare, care va deveni geroasa noaptea și dimineața, cu minime cuprinse intre -10 grade Celsius și -14 grade Celsius, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș solicita aplicarea masurilor aprobate in planul…

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru zilele urmatoare și, potrivit meteorologilor, de miercuri țara noastra va fi cuprinsa de ger, iar precipitațiile se vor pastra local, in zonele inalte. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va raci in aproape toate regiunile, valorile termice…

- In 2010, Marea Britanie se confrunta cu cea mai geroasa luna din ultimii 100 de ani, cu temperaturi de pana la -21 grade Celsius. Acum, dupa opt ani, meteorologii britanici avertizeaza ca vor avea loc condiții de vreme extrema in urmatoarele saptamani, inclusiv cu temperaturi de pana la -13 grade, informeaza…