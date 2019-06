Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea parte de o vara torida cu furtuni violente. Prognoza meteo arata ca aparitiei furtunilor cu fulgere este ridicata pe parcursul urmatoarelor trei luni. Comparativ cu anii trecuti, prognoza meteo anunta în aceasta vara valori termice ridicate, dar mult mai bogata în precipitatii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii. Temperaturile minime se vor situa intre 10 si 12 grade Celsius, iar cele maxime vor atinge 23…

- Procesele biologice ale culturilor agricole se vor desfasura, in general, normal pe aproape intreg teritoriul agricol al tarii pe durata urmatoarelor sapte zile, se arata in prognoza agrometeorologica valabila pentru perioada 4 – 10 mai, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Din…

- Vremea se raceste in urmatoarele doua-trei zile, arata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, temperaturile maxime vor cobori pana la 13 grade Celsius in Transilvania, urmand ca de saptamana viitoare temperaturile sa creasca pana la 22 de grade Celsius.

- In zilele de Paște și de 1 Mai vremea va fi oscilanta fiind așteptate atat ploi cat și temperaturi mult peste normalul acestei perioade, anunța meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vremea in prima zi de Paște Duminica, in prima zi de Paste, vor fi nori si ploi locale in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 8-21 aprilie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, inclusiv de Florii, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru BANAT In prima saptamana, vremea se va raci treptat,…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, inclusiv de Paște și de 1 mai. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, saptamana viitoare, in perioada 8-15 aprilie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval. Cel mai cald va fi in…

- În prima saptamâna a lunii aprilie vor fi înregistrate temperaturi care vor depași pe alocuri 20 de grade Celsius, însa vor fi și zile în care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunța o vreme schimbatoare, cu precipitații restrânse și intensificari ale vântului.…