Temperaturi caniculare, la început de iulie. Disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală cu depășiri ale pragului critic Pe parcursul zilei de luni, 01 iulie, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, local caniculara dupa-amiaza in Moldova, in zonele de campie din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia, in sud-vestul și centrul Transilvaniei și in partea continentala a Dobrogei, unde temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 34 și 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau depași ușor pragul critic de 80 de unitați. Marți, 02 iulie, vremea va fi caniculara și disconfortul termic accentuat in cea mai mare parte a țarii, indicele… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

