Temperatura record înregistrată în Israel. Cea mai călduroasă zi din istorie Temperaturile din Israel au ajuns miercuri la cel mai inalt nivel de pana acum, a informat joi Serviciul meteorologic israelian, citat de dpa. Temperatura din Sodom, in zona Marii Moarte, a atins aproape 50 de grade Celsius miercuri, potrivit Serviciului meteorologic israelian. In timpul zilei, incendiile au izbucnit in mai multe locatii din tara. Mai multe persoane au suferit leziuni usoare si circa 200 de case au fost evacuate. Chiar si in zona de campie aflata de-a lungul Mediteranei temperaturile au ajuns pana la 42 de grade. Umiditatea a fost neobisnuit de scazuta a fost neobisnuit de scazuta … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

